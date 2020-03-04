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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca’dan “İyi ki varsın” paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca’dan “İyi ki varsın” paylaşımı

PAYLAŞIM

( ANKARA ) ANKARA

Güvenlik Güçleri Sosyal Paylaşım Sitesi Gaz Bombası Sosyal Paylaşım 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın” dedi.
Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale ediyor. Bu müdahaleden en çok etkilenen kadın ve çocuklar. İşte o çocukların yardımına Türk sağlık görevlileri ilk yardım müdahalesinde bulunuyor. Göçmenleri hem tedavi edip hem de çocuklara çikolata dağıtıyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, birde video paylaştı. (ME
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