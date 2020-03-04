Sağlık Bakanı Koca’dan “İyi ki varsın” paylaşımı



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın” dedi.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale ediyor. Bu müdahaleden en çok etkilenen kadın ve çocuklar. İşte o çocukların yardımına Türk sağlık görevlileri ilk yardım müdahalesinde bulunuyor. Göçmenleri hem tedavi edip hem de çocuklara çikolata dağıtıyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, birde video paylaştı. (ME



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