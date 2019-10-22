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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu - ŞANLIURFA

Sağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulundu - ŞANLIURFA

- Ceylanpınar Devlet Hastanesinden görüntüler - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesi çalışanları ile fotoğraf çektirmesiSağlık Bakanı Koca, Ceylanpınar'da incelemelerde bulunduŞANLIURFA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.Koca, Akçakale'deki ziyaretlerinin ardından bir diğer sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a geçti.Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca, daha sonra Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.Koca'ya ziyaretinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik de eşlik etti.Bakan Koca, buradaki temaslarının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti.

Çakal 

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