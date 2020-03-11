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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı'

Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı'

Bakan Koca'nın açıklamaları

( ANKARA ) Sağlık Bakanı Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"- "Koronavirüs çıkan hasta erkektir ve virüsü Avrupa temaslı aldığı bilinmektedir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Erken tanı almıştır. Hastanın sağlık durumu iyi"- "Hastanın aile bireyleri ve yakın çevresindekiler de gözetim altında"- "Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez" "Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi. Bu küresel sorun ile ulusal mücadele vereceğiz" - "Şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereğini hissettik"

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