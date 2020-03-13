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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyuldu'

Sağlık Bakanı Koca: 'Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyuldu'

Bakan Koca'nın açıklamaları

( ANKARA -2) Sağlık Bakanı Koca: "Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyuldu"- "5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı"- "ABD vatandaşlarına 54 ülkeye çıkış yasağı koyarken Türkiye'yi risk listesinde görmedi"- Adalet Bakanı Gül: " Korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler 2 hafta süreyle ertelendi"- "Ceza infaz kurumlarına personel dahil giren çıkan herkesin ateşi her girişte ölçülecek"

Cezaevleri 

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