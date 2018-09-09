Sağlık Bakanı Koca arkadaşının cenaze namazına katıldı Haberi

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( KONYA ) - KONYA



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşı Hasan Demir’in cenaze namazına katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği rahatsızlığın ardından bir ay önce ameliyat olan ve hayatını kaybeden önceki dönem AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olan iş adamı Hasan Demir’in cenazesi için memleketi olan Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesine geldi. Ömeranlı Mahallesindeki arkadaşı ve komşusu olan Hasan Demir'in cenaze evine gelen Sağlık Bakanı Koca, Demir’in yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından Merkez Camisine geçen Bakan Koca, Hasan Demir için öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.

Demir'in cenazesi namazın ardından Ömeranlı Merkez Mezarlığında defnedildi. Bakan Fahrettin Koca, cenaze namazının ardından yakınları ve mahallelilerle vedalaşarak Konya'dan ayrıldı. Cenaze namazına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Vali Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, protokol mensupları ve çok sayıda akraba ve sevenleri katıldı.

(ÖK-MB-FM-

