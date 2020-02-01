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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türk vatandaşı olmayanlar sonucu negatif çıktıktan sonra istediği yere gidebilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türk vatandaşı olmayanlar sonucu negatif çıktıktan sonra istediği yere gidebilir'

Bakan Koca'nın açıklamaları

( ANKARA - 2) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türk vatandaşı olmayanlar sonucu negatif çıktıktan sonra istediği yere gidebilir"- Bakan Koca, Wuhan'dan getirilen 32'si Türk, 42 yolcuya ilişkin açıklamalarda bulundu- "Sağlık ekibini azaltmayı planlıyoruz"- "Hastane her hastanın ayrı bir odada kalabileceği şekilde hazırlandı"- "Talep eden vatandaşlarımızı getirmekten yana olduk"- "Elazığ depreminin ardından şu anda hastanelerimizde 49 hastamız tedavi ediliyor"- "Yüsra ve annesinin durumları iyi, yoğun bakımda tedavileri sürüyor"

Hastane Deprem 

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