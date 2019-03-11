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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane inşaatını inceledi Haberi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane inşaatını inceledi Haberi

- Bakanın gelişi

Hastane Minyatür 

-- karşılanması
-- inşaatı incelemesi
-- minyatür üzerinden bilgi alması
-- İnşaat alanından ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Fener semtinde yapımı devam eden 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi inşaatını inceledi. Beraberinde Vali Erdoğan Bektaş ve milletvekillerinin eşlik ettiği programda Bakan Koca'ya minyatürü üzerinden hastane binası hakkında bilgiler aktarıldı. Bakan Koca hastane inşaatının ardından Zonguldak Valiliği'ne geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Koca, Vali Erdoğan Bektaş'ın makamına ziyaret gerçekleştirdi. Koca, Zonguldak ili sağlık hizmet sunumu ile kentin sağlık hizmetleri hakkında brifing alacak.
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