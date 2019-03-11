Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaf gezip destek istedi

-- Esnafı ziyaret etmeleri

-- Çocuklara hediye vermesi

-- Aracına binmesi

-- Aracın gidişi



( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK



- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Gazipaşa Caddesi’nde esnafları ziyaret etti. Bakan Koca, caddede gördüğü çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, valilik ziyareti sonrası Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan ve beraberindekiler ile birlikte Gazipaşa Cadesi’nde esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerde Dr. Ömer Selim Alan’a destek isteyen Bakan Koca, esnafların tam desteğini aldı. Caddede gördüğü çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirip hediye veren Bakan Fahrettin Koca, AK Parti seçim bürosuna da girerek vatandaşları selamladı. Belediye başkan adayı Selim Alan’a destek isteyen Bakan Koca, kentten ayrılmak üzere aracına binerek caddeden ayrıldı. (ECB-OA

