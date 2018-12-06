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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafları incelenesi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Koca, haber kategorisinde "Filistin Direnişinin Sembolü Genç", yaşam kategorisinde "Ali Dede ve Kedisi" ile spor kategorisinde "Pehlivanlar" adlı fotoğraflara oy verdiANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Koca, "Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmak için AA ekibini Sağlık Bakanlığında kabul etti.AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Bakan Koca, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.Önce "haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Koca, bu kategoride Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" adlı fotoğrafa oy verdi."Yaşam kategorisi"ndeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Fahrettin Koca, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" adlı fotoğrafını oyladı. Fotoğrafa ilişkin, "Evi yandığı halde 83 yaşındaki yaşlı amcanın kendi canından öte hayvana ve canlıya olan sevgisini gösteren çok etkileyici bir görüntü." değerlendirmesinde bulundu.Koca, "spor kategorisi"nde ise tercihini, Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" isimli fotoğrafından yana kullandı.AA muhabirinin "Hangi futbol takımının taraftarı olduğunu" sorması üzerine Bakan Koca, Beşiktaş'ı tuttuğunu, futboldaki gelişmeleri de kısmen takip ettiğini söyledi.

Muhabir Yurt Dışı İlham Futbol Takımı Hayvan 

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