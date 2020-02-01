Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '42 yolcunun hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını söyleyebiliriz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '42 yolcunun hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını söyleyebiliriz'

Bakan Koca'nın açıklamaları

( ANKARA - 1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "42 yolcunun hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını söyleyebiliriz"- Bakan Koca, Wuhan'dan getirilen 32'si Türk, 42 yolcuya ilişkin açıklamalarda bulundu- "Bütün uçuşlarla ülkemize giren yolcular termal kameralarla taranıyor"- "Şu ana kadar herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadı"- "Şu ana kadar Türkiye'de yeni korona virüsü tanısı alan hastamız olmadı"

Hastalık Hastalık Belirtisi Termal Kamera Kamera 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı