Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: '42 yolcunun hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını söyleyebiliriz'
Bakan Koca'nın açıklamaları
( ANKARA - 1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "42 yolcunun hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını söyleyebiliriz"- Bakan Koca, Wuhan'dan getirilen 32'si Türk, 42 yolcuya ilişkin açıklamalarda bulundu- "Bütün uçuşlarla ülkemize giren yolcular termal kameralarla taranıyor"- "Şu ana kadar herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadı"- "Şu ana kadar Türkiye'de yeni korona virüsü tanısı alan hastamız olmadı"
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