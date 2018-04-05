Sağlık Bakanı Demircan, yangından kurtarılan hastaları ziyaret etti - İSTANBUL
- Bakan Demirci'nin Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelişi - Bakan Demirci'nin hastalarla sohbetinden görüntüler - Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden görüntüler - Sağlık Bakanı Demircan, Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangından kurtarılan ve Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen bazı hastaları ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangından kurtarılan ve Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen bazı hastaları ziyaret etti.Demircan, beraberinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile yangının yaşandığı hastanede incelemelerde bulunduktan sonra, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen 25 hastayı ziyaret etti ve aileleriyle bir süre sohbet etti.Bakan Demircan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.