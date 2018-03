Sağlık Bakanı Demircan: “Samsun olarak yerli otomobile talibiz”

-Dalgıçların araçlardan inerek Kızılırmak'ta arama yapması



- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Yerli otomobil sanayi gündeme gelirse biz de Samsun olarak bunun taliplisiyiz. Biz Samsun olarak kendimizi buna hazırlamamız lazım” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile düzenlenen yatırım toplantısına katılmak üzere Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Devlet Su İşleri 7'nci Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samsun gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, “Bugün Samsun’u konuşmak için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Samsun Türkiye’nin fevkalade güzel ve fevkalade büyük potansiyele sahip bir vilayeti. Tarımdan sanayiye, ticaretten turizme her alanda ülke ekonomisine katkı sağlayan bir ilimiz. O nedenle bu ile yapılacak her yatırım ve gelecek olan her yatırımcı hem Samsun’dan istifade eder hem de Samsun’dan ülkemi istifade eder. Samsun’a yapılan bir yatırım geriye 10 olarak geri döner. Ben Samsun ile ilgili bazı sorunları paylaşmak istiyorum. Bu sorunların ilki Samsun’un çevre yolu sorunudur. Samsun’un ciddi bir ulaşım yapılanmasına ihtiyacı vardır. Samsun doğu istikametinde güneyden gelecek olan bir otoyolu Samsun’u çevreyolu olarak dolaşıp, Samsun’un doğusuna Karadeniz sahil yoluna katılması gerekir. Önümüzdeki Eylül ayı başlarında bu çalışmaları başlatmış olacağız. Aynı şekilde Ankara-Samsun hızlı tren proje çalışmaları da iki bölüm olarak devam ediyor. Projesi biter bitmez de hızlı tren Samsun’a ulaşmış olacak. Diğer taraftan ise Samsun’un karayolu ulaşımıyla ilgili batı çevreyoluna da ihtiyacı var. Öte yandan şehrimizde bir üniversitemiz var ancak bir devlet üniversitesi daha Samsun ilinde beklenen bir durumdur. İnşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretiyle birlikte bu çalışmalar da netlik kazanacaktır” diye konuştu.

“Yerli otomobilin taliplisiyiz” Yerli otomobil tartışmaları hakkında da açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Yerli otomobil sanayi gündeme gelirse biz de Samsun olarak bunun taliplisiyiz. Biz Samsun olarak kendimizi buna hazırlamamız lazım. Bu nedenle ilimizin organize sanayi alanlarını daha da çoğaltmak ve genişletmek için çalışma başlattık. Özellikle tarım arazileri dışında sanayi alanları nereler olabilir anlamında çalışmalarımızı da yapacağız” şeklinde konuştu.

“Samsun’a sağlık alanında ciddi yatırımlar var” Sağlık alanlarındaki yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Demircan, “Samsun ilimize sağlık alanında ciddi yatırımlar var. Daha önceden başlamış olan şehir hastanesi projesinin yer sorunu çözülmüş ve inşallah bu yıl içerisinde bu hastanemizin temelini atmış olacağız. Samsun’un doğu ve batı istikametinde devlet hastanesi ihtiyacı vardı. Bunların da birini Tekkeköy’e, diğerini ise Atakum ilçesine kurmak üzere yine bu yıl içerisinde çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.