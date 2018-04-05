Sağlık Bakanı Demircan: '(Hastanedeki yangın) Her türlü soruşturma başlatıldı' - İSTANBUL
Sağlık Bakanı Demircan: "(Hastanedeki yangın) Her türlü soruşturma başlatıldı" - İSTANBUL - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın basın mensuplarına açıklaması - Sağlık Bakanı Demircan ve beraberindeki yetkililer, hastanede incelemelerde bulunduİSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki yetkililer, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme yaptı. Bakan Demircan hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.