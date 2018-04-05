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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Demircan: '(Hastanedeki yangın) Her türlü soruşturma başlatıldı' - İSTANBUL

Sağlık Bakanı Demircan: '(Hastanedeki yangın) Her türlü soruşturma başlatıldı' - İSTANBUL

Sağlık Bakanı Demircan: "(Hastanedeki yangın) Her türlü soruşturma başlatıldı" - İSTANBUL - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın basın mensuplarına açıklaması - Sağlık Bakanı Demircan ve beraberindeki yetkililer, hastanede incelemelerde bulunduİSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki yetkililer, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme yaptı. Bakan Demircan hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hastane Basın Mensupları 

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