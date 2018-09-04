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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sağlığı yerinde, yürüyebilen adam tekerlekli sandalyede dilencilik yaparken yakalandı

Sağlığı yerinde, yürüyebilen adam tekerlekli sandalyede dilencilik yaparken yakalandı

Şahsın tekerlekli sandalye ile gezmesi

Dilenci Operasyonu Akalan Zabıta Tekerlekli Sandalye 

-Ekiplerin müdahalesi
-Şahsın sağlıklı yürüyüşü
-Ekipler tarafından götürülmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, hiçbir engeli bulunmayan şahıs tekerlekli sandalyeyle dilencilik yaparken yakalandı. Merkez İlçe Antakya’da ihbar üzerine Köprübaşı’na gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tekerlekli sandalyeden dilencilik yapan K.Ö.’yü durdudu. İlk başta kendini engelliymiş gibi göstermeye çalışan genç şahıs, zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine sandalyeden kaldırıldı. Görenler şaşkınlık içerisinde baktığı dilenci operasyonunda K.Ö, zabıta ekipleri tarafından götürüldü. Tekerlekli sandalyesine el koyulan şahsa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğünde cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
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