Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağılan inekten süt içen yavru kedi tebessüm ettirdi

Sağılan inekten süt içen yavru kedi tebessüm ettirdi

Kedinin süt içmesi

Alışkanlık Yavru Kedi 

-İnekten görüntü
-Vatandaşın konuşması
-detaylar

( TRABZON )- Yavru kediye taptaze süt servisi TRABZON

– Trabzon'da soğuktan donmaktan son anda kurtarılan yavru kedinin sağılan inekten süt içmesi görenleri tebessüm ettirdi. Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde çekilen görüntüler, görenleri tebessüm ettirdi. Arif Yılmaz isimli bir vatandaş soğuktan donmak üzere bulduğu 1 aylık yavru kediyi alarak evinde bakmaya başladı.
Her sabah ineğini sağmaya giden Arif Yılmaz ile ineğin yanına gelen kedinin süt beklemesi renkli görüntüler oluşturdu. Bir ineğin sağıldığı sırada süt içen yavru kedi, taze süt içmenin keyfini yaşadı. Sağılan inekten süt içmeyi alışkanlık haline getiren kedi, görenlere tebessüm ettirdi.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı