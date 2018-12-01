Sağılan inekten süt içen yavru kedi tebessüm ettirdi

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( TRABZON )- Yavru kediye taptaze süt servisi TRABZON



– Trabzon'da soğuktan donmaktan son anda kurtarılan yavru kedinin sağılan inekten süt içmesi görenleri tebessüm ettirdi. Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde çekilen görüntüler, görenleri tebessüm ettirdi. Arif Yılmaz isimli bir vatandaş soğuktan donmak üzere bulduğu 1 aylık yavru kediyi alarak evinde bakmaya başladı.

Her sabah ineğini sağmaya giden Arif Yılmaz ile ineğin yanına gelen kedinin süt beklemesi renkli görüntüler oluşturdu. Bir ineğin sağıldığı sırada süt içen yavru kedi, taze süt içmenin keyfini yaşadı. Sağılan inekten süt içmeyi alışkanlık haline getiren kedi, görenlere tebessüm ettirdi.

