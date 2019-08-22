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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Sağdıç gecesi' geleneği düğünleri renklendiriyor

'Sağdıç gecesi' geleneği düğünleri renklendiriyor

- Kent ormanında oyunlardan görüntüler

İsaf Folklor Davul Zurna Halk Oyunları Irak 

-- Sağdıçlar tarafından yemek verilmesi
-- Tebriklerin sunulması
-- Röportajlar

( BAYBURT ) "Sağdıç gecesi" geleneği düğünleri renklendiriyor BAYBURT

- Bayburt’ta yıllardır uygulanan "sağdıç gecesi" geleneği, düğünlere renk katıyor. Kentte yıllardır sürdürülen "sağdıç gecesi" geleneği, Bayburt’un önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor. Düğünden bir veya iki gün önce damadın sağdıçları tarafından tertiplenen eğlence etkinliğine genellikle gençlerden oluşan misafirler davet ediliyor. Belirlenen alanda akşam saatlerinde toplanan davetlilere yemek ikramı yapılıp, damat ve sağdıçlara tebrikler sunulduktan sonra eğlence faslına geçiliyor. Türk folkloru içerisinde önemli bir yer oluşturan, beraberliğin oyun şeklindeki ifadesi “Bayburt Barları” etkinliğe katılan misafirler tarafından davul zurna eşliğinde oynanarak beraber olmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Bu sırada damat ve sağdıçları da oyun alanından bir kişinin davet etmesiyle bar halkasına dahil oluyor. Kent merkezinde genellikle Kent Ormanındaki Bayburt Belediyesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen sağdıç geceleri, alana piknik için gelen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor. Etkinlik daha sonra mahalle odalarına geçilerek gece boyunca burada orta oyunu şeklindeki yöresel oyunlar oynanarak devam ediyor. Köylerde bitti, şehirde yeniden canlandı Bayburt’ta 20 yıldır düğün ve sağdıç geceleri başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde davul çalarak geçimini sağlayan Bünyamin Tuluğ, alanda hemen her gün bir sağdıç gecesi düzenlendiğini belirterek, yapılan etkinlikle gençlerin birbirleriyle kaynaşmasının amaçlandığını söyledi.

Son yıllarda Bayburt’ta sağdıç gecesi geleneğinin yeniden canlandığını anımsatan Tuluğ, “Köylerimizde sağdıç geceleri bitmek üzere, çünkü köylerimiz boşaldı. Ama kent merkezinde bu tür etkinlikler yeniden canlandı. Bütün gençlerimiz halk oyunlarını oynuyor. Renkli görüntüler oluşturuyor. Buda güzel bir şey, kültürümüz devam ediyor” dedi.
“Geleneği devam ettiriyoruz” 6 kez sağdıçlık görevini üstlenen Muhammet Kılıç ise, hem maddi, manevi olarak damada destek olmak hem de geçmişten günümüze kadar ulaşan geleneği yaşatmak için bu vazifeyi üstlendiğini söyledi.

Kılıç şunları söyledi: “Biz büyüklerimizden bunu gördük ve devam ettiriyoruz. Bizim küçüklerimiz de yine aynı şekilde bizim bıraktığımız bu güzel geleneği devam ettireceklerdir. Bu Bayburt’umuz adına güzel bir gelenek. Umuyoruz ki, daha fazla katılımcıyla daha ileri seviyeye taşınacak ve nesiller boyu devam edecektir.”
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