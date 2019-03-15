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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Yağan yağmur

Sağanak Yağmur Yağan 

-Caddelerden akan su
-Trafikte ilerleyen araçlar
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini arttırarak caddeleri göle çevirdi. Şanlıurfa'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Öğleden sonra belli aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde ise şiddetini arttırarak devam etti. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerlerken caddeler ise adeta göle döndü. Yetkililer ise vatandaşları şu baskınları ve sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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