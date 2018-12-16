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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Sağanak yağmur ve fırtına Kuşadası’nda etkili oluyor

- Sağanak yağmur ve fırtına Kuşadası’nda etkili oluyor

Kuşadası sokaklarından gör. var. araçlardan gör. var.

( AYDIN ) AYDIN

Şiddetli Fırtına Sağanak Yağmur Gesi 


- Sağanak yağmur ve gök gürültülü şiddetli fırtına Kuşadası’nda hayatı olumsuz etkiliyor. Gün boyu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çevre yolu bağlantıları ile şehir merkezi ve siteler bölgesindeki yolların büyük bölümünü dolduran sular, trafiğin aksamasına yol açtı. Ayrıca, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı ve Davutlar ile yazlık sitelerin yoğunlukta olduğu Yavansu, Karaova, Kadıkalesi bölgelerinde de bazı evleri su bastı. Kuşadası'nda şiddetli fırtına nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızanın ardından Ege Mahallesi ile Türkmen Mahallesi'nin bir bölümü 1,5 saat süreyle elektriksiz kaldı. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fırtına ve yağmurun Aydın ilinin batısında etkili olduğu kaydedilerek, “Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur sürecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.” denildi. (ZH-İK-
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