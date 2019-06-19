Sağanak yağmur sonrası toprak kayması...Aniden bastıran yağış yolları göle çevirdi

-yağışla su biriken yollar

-Isparta - Burdur Dağ Yolu üzeri çamur olup akan yol ve trafikteki araç kuyruğu ile anlatım

-Merkeze bağlı Deregüme köyünde yolda sel olup akan yağmur suları



( ISPARTA )- Bir anda bastıran sağanak yağmur, kentte hayatı durma noktasına getirdi ISPARTA



- Isparta’da bir anda bastıran sağanak yağış, kenti adeta göle çevirdi. Isparta’da aşırı yağışlar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri adeta göletler oluştururken, Burdur-Isparta Dağ Yolu’nda yapımı devam eden yeni yolda ise yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Yağış nedeniyle şehir merkezi ve il genelinde hayat adeta durma noktasına gelirken, özellikle trafikte sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Isparta’da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Isparta kent merkezinde kuvvetli yağışla birlikte çevre yolunda biriken sular adeta bölgeyi gölete çevirdi. Yeni yolun zemini sağanak yağışla birlikte çamur olup aktı Yağış nedeniyle su birikintisi oluşan Isparta - Burdur Dağ Yolu üzerinde, yapımı devam eden yeni yolun toprak zemini mevcut yola aktı. Toprak kayması ve erozyona uğrayan yol çamura dönüşerek, balçıklar oluşmasına neden oldu. Bölgede, yollardaki araçlar güçlükle ilerlerken, trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan ıslak felaketi cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alan vatandaşlar, durumu kendi lisanlarınca yaptıkları anlatımla özetlemeye çalıştılar. Araç içerisinden yağış devam ederken çekilen görüntüler de, sağanağın etkisini ve şiddetini teyit etti. Köyde yağış sele dönüştü Isparta merkeze bağlı Deregüme Köyü’nde de yağış sonrası biriken sular sele dönüşerek köy yolundan aktı. Köyde bulunan vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sosyal medyada “Isparta, artık Karadeniz’in şirin bir kentidir” yorumu Sosyal medya üzerinde yağışlara isyan eden bazı kullanıcılar ise Akdeniz Bölgesi’nin bir ili olan Isparta için, “Isparta, artık Karadeniz’in şirin bir kentidir” yorumları yapıldı. Yapılan farklı paylaşım ve yorumlar binlerce kez beğeni alarak paylaşıldı. Çalışma başlatıldı Öte yandan, kentte yağış nedeniyle şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, sağanağın hafiflemesiyle birlikte İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerinin ıslah, tahliye ve temizleme çalışmaları başlattığı öğrenildi.

