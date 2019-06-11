Sağanak yağmur sonrası iş yerleri sular altında kaldı İzle

-Su altına kalan iş yerleri

-İş yerlerini temizleyenler

-İş yeri sahipleri ile röp.

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurdan dolayı bazı işyerleri su altına kaldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Bir çok mahallede bazı iş yerleri ve cadde sular altına kaldı. İş yerleri su altına kalan vatandaşlar, yetkililerin duyarsız kalmalarına tepki gösterdi. Belediye ekipleri ise su baskınları yaşanan bölgelere ekip sevk ederek çalışma başlattı. Su altında kalan caddelerde ise sürücüler zor anlar yaşadı. (EKİP-ŞAK-Y)

