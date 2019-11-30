Sağanak yağmur sonrası araçlar yolda mahsur kaldı

-İtfaiye çalışması

-Su birikintisi

-Otomobiller



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. İstanbul'un Anadolu Yakasını birden etkisi altına alan sağanak yağışta yollar göle döndü. İki araç suyun içine gömüldü Olay, saat 22.00 sıralarında Pendik ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış sonrası göle dönen yolda iki otomobil mahsur kaldı. Araçlar içerisinde bulunan toplam dört kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplere bağlı kurtarıcı aracıyla göle dönen yoldaki otomobillerde mahsur kalanları kurtarmaya gelen ekipler, kendi çabalarıyla çıkan kişileri güvenlik bölgeye çekerek araçları suyun içinden çıkarttı. Yolun göle dönmesine neden olan su birikintisi yaklaşık üç saatlik bir çalışma ile çekilebilirken itfaiye erleri araçların birikintiye girmesine izin vermedi. Yaklaşık bir metrelik su birikintisinin içinde kalan otomobillerde maddi hasar oldukça büyük. Motorlu kuryelerin zor anları Bir anda bastıran yağmur da otomobiller kadar motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yağmurun ortasında kalan motosikletli kurye, "Vallahi ne olsun, hava kötü yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Motorcuyuz bir de yollar belli" derken bir diğer motosiklet sürücüsü, "İstanbul'u sel götürüyor şu an, vallahi gördüğün gibi abi az önce yolda kaldım. Orada saplandım kaldım, durum bu" ifadelerini kullandı. Hanifi Bayar



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