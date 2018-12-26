Sağanak yağmur altında Münbiç bölgesine ZTP sevkiyatı

-Ztplerin geçişi

-Genel ve detaylar

-Askeri sevkıyatın geçişi

-Genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) sevkiyatı yapıldı. Öğle saatlerinde Gaziantep’ten yola çıkan ZPT, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen ZPT’ler Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

(MAD-Y)

