- Sağanak yağmur altında Münbiç bölgesine Zırhlı Muharebe Aracı sevkiyatı

-ZMA’lerin geçişi

-Genel ve detaylar

-Askeri sevkıyatın geçişi

-Askeri sevkiyatlardan görüntüler



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında Zırhlı Muharrebe Aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı. Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan ZMA, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarma eskortluğunda Askeri tırların üzerine yüklenen ZMA’ler Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı gitti. ZMA’ları Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

(MAD-SD-

