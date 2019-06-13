Sağanak yağmur altında fotoğraf çekindiler Video

-Yağmur yağışına aldırmadan öz çekim yapan kadın ve arkadaşı

-Yağmurdan korunmaya çalışanlar

-Mahalle araları ve yollarda oluşan su birikintileri



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Erbaa ilçesinde sağanak yağış altında o anları ölümsüzleştirmek isteyenler hatıra fotoğrafı çekindi. Tokat’ta akşam saatlerinde aralıklarla yağmur yağışı Erbaa ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerindeki çanta ve gazeteleri başına tutarak yürümeye çalıştı. Yoğun yağmur yağışına aldırmadan tadını çıkarmaya çalışanlarda oldu. Erbaa Cumhuriyet meydanında sırılsıklam olmalarına aldırış etmeyen iki arkadaş fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Yağmur altında poz veren arkadaşını diğer arkadaşı cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Bazı mahallelerde ise yoğun yağmur yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur yağışı vatandaşların kameralarına yansıdı. (Nİ-GF-

