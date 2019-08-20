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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağmur altında deniz keyfi

Sağanak yağmur altında deniz keyfi

-Yağmur sırasında caddelerden görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Yabancı Turist Küçük Çocuk Güneşli Hava 

--Plajlardan genel ve detay görüntü
--Deniz keyfi yapanlardan görüntüler
--Özhan Akçam konuşması
--Yavuz Gündüz konuşması

( ANTALYA ) -- Tatilcileri sağanak yağmur da durduramadı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir saat etkili olan yağmur, tatilcileri deniz keyfi yapmaktan vazgeçiremedi. Yerli ve yabancı turistler 32 derece sıcaklıkta güneşin altında girdikleri denizin keyfini sağanak yağış altında da çıkardı. Alanya’da aynı gün içerisinde iki mevsimi birden yaşadı. Öğle saatlerinde 32 dereceyi aşan kavurucu sıcakların etkili olduğu ilçe, bir anda sağanak yağmura teslim oldu. Aniden bastıran yağmur kısa sürede sağanağa döndü. Yağmur özellikle sahilde güneşlenen ve deniz keyfi yapan yerli ve yabancı turistleri hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede yağmurun şokunu üzerlerinden atan turistler, kaldıkları yerden deniz keyfi yapmaya devam etti. Dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazıları da yağmur anını güneş şemsiyesinin altında geçirmeyi tercih etti. Yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından Alanya yeniden güneşli havanın etkisi altına girdi. “Yağmur olmasına rağmen herkes yüzüyor ve eğleniyor” Hatay’da tatil için Alanya’ya gelen Özhan Akçam, yağmur olmasına rağmen deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Akçam,” Şuanda sağanak yağış var. Öyle olmasına rağmen herkes yüzüyor ve eğleniyor. Alanya’yı çok seviyoruz. Hayat Alanya’da herkesi buraya davet ediyorum” dedi.
“Her şeye rağmen Alanya’ya çok güzel” Tatil için İstanbul’dan Alanya’ya gelerek deniz keyfi yapan Yavuz Gündüz ise şunları söyledi:” Deniz keyfi yaparken bir anda yağmur bastırdı. Havada şimşekler çakıyor ama her şeye rağmen Alanya’ya çok güzel. Yaşamasını bilen mutlaka Alanya’ya gelmeli” diye konuştu.
(EA-
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