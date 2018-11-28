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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağmur Acarlar’ı göle çevirdi Haberi

Sağanak yağmur Acarlar’ı göle çevirdi Haberi

Göle dönmüş sokaklar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Öğrenciler 

-Vatandaşların evlerine girmesi
-Röportajlar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'da, bugün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında İncirliova ilçe merkezi ve Acarlar Mahallesi'nde sokaklar göle döndü. Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Özellikle Acarlar Mahallesinde bazı yollar yağmur sonrası göle dönüşürken, evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye aracı göle dönen sokaklarda oluşan çukurlardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti. Aşırı yağıştan dolayı yolların göle dönüşmesi sonucu öğrenciler okula gitmekte zorluk yaşadı. Acarlar Mahallesi çamur ve göle dönen yollarda çektiği çilelerinin bir an önce bitmesi için yetkililerden yardım istedi.
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