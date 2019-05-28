- Sağanak Yağışlar Çin'in Güneyini Tahrip Etti - Kayıp Olan 4 Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı Haberi



- Çin'de hafta sonu başlayan sağanak yağışlar okullar ve hastanelerin kapatılmasına, uçuşların durmasına ve büyük şehirlerin sular altında kalmasına neden oldu. Kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Guangxi Zhuang özerk bölgesinde Guilin şehrine bağlı Ziuyan bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle toprak kaymalarına neden oldu ve caddeleri su bastı. Kurtarma ekipleri bölgede kaybolan 4 kişiyi arıyor. Nanning, Jingxi ve Hechi şehirleri ve Luocheng ilçesinde caddeleri su bastı ve çok sayıda araç zarar gördü. Luocheng ilçesindeki bazı kasabaların otoyolla bağlantıları kesildi. Jingxi şehrinde birinci katı sular altında kalan bir hastanede bütün operasyonlar durduruldu ve kötü hava koşulları nedeniyle okullara yarım gün ara verildi.

Sel basan şehirlerin yerel yönetimleri dün hükümet dairelerini ve yerel sakinleri selle mücadele ve kayıpları önlemek ve ekonomik kayıpları en aza indirmek için önlemler almaya çağıran kırmızı bir uyarı yayınladı. Guangdong eyaletinin Shenzhen, Zhuhai, Taishan, Zhongshan ve Jiangmen bölgelerinde okullar şiddetli yağış ve sel yüzünden dün tatil edildi. Zhuhai şehrinde itfaiyeciler lastik botlar ile yaşlı ve çocukları tahliye etti. Hatta kurtarma çalışmaları için plastik lavabolar bile kullanıldı. Yerel makamlar, bazı caddelerde suyun yüksekliğinin 150 santimetreye kadar ulaştığını bildirdi. Zhuhai havaalanında on sekiz uçuş dün iptal edildi, birçok yolcu havaalanında mahsur kaldı. Zhuhai'yi büyük adalara bağlayan tüm feribot seferleri de iptal edildi. Guangdong Meteoroloji Gözlemevi, eyalette bugün ve yarın sağanak yağışın yeniden etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

