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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak yağışla gelen sel, otomobili dereye sürükledi

Sağanak yağışla gelen sel, otomobili dereye sürükledi

Sürüklenen otomobilin sel sularıyla dere ağzında takılı kalması ve suların akması

( ISPARTA )- Isparta’da yağış sonrası gelen sel, park halindeki otomobili dereye sürükledi- Sel sularının sürüklediği otomobil, köylüler tarafından güçlükle kurtarılabildi ISPARTA

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- Isparta’nın Gelendost ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele dönüştü. İlçedeki Yeşilköy’de, köy yolundan gelen sel bir evin önünde park halinde bulunan otomobili dereye sürükledi. Dereağzındaki köprüye takılı kalan araç, köylülerin traktör ve insan gücü ile yaptığı çalışma sonucu güçlükle kurtarılabildi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’da bugün etkili olan sağanak yağmur yağışı Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde sele dönüştü. Aşırı yağış sonucu köy yolunda adeta dere gibi çoğalan sel suları bir evin önünde bulunan park halindeki otomobili metrelerce sürükledi. Sürüklenen araç, köyden geçen dereağzındaki köprü kolonuna takılı kalarak durabildi. Durumu fark eden köylüler, traktör ve insan gücü ile sel sularının sürüklediği otomobili bulunduğu yerden kurtarmak için büyük çaba harcadı. Güçlükle kurtarılan otomobilde orta çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. Öt yandan, köyde yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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