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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak yağışın ardından Eminönü alt geçidi havadan görüntülendi Haberi

Sağanak yağışın ardından Eminönü alt geçidi havadan görüntülendi Haberi

drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış 


- İstanbul’un bir çok ilçesinde hayatı felç eden şiddetli yağıştan en çok etkilenen semtlerden olan Eminönü’ndeki son durum havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış adeta hayatı felç etti. İstanbul’un birçok ilçesinde su baskınları yaşanırken Eminönü’nü de etkileyen su baskını drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde Eminönü alt geçidinin sular altında kaldığı ve trafiğin sıkıştığı gözlemlendi. Birçok iş yerinin zarar gördüğü Eminönü’nde vatandaşların da yağmur suları nedeniyle yürümekte zorlandığı da görüntülendi. Öte yandan İstanbul için sağanak yağışın akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.
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