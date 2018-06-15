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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sağanak yağış ve dolu Kütahya’da etkili oldu

Sağanak yağış ve dolu Kütahya’da etkili oldu

Yağış

Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Irak 

-Sel
-Araçların selde ilerlemesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’da etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur, şiddetini arttırarak dolu yağışı ile birlikte devam etti. Kütahya’da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini bir anda artıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış zaman zaman yerini dolu yağışına bırakması nedeni ile sel ve su birikintileri meydana geldi. Kütahya Belediyesi İftaiye Ekipleri ise çeşitli noktalarda meydana gelen su birikintilerine ve su baskınlarına müdahale etti.
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