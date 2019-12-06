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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi Haberi

Sağanak yağış trafik kazasını beraberinde getirdi Haberi

Kazaya karışan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Sağanak Yağış Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

-Refüjden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da sağanak yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 AD 838 plakalı otomobil, sürücüsünün sağanak yağış nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 JJ 203 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpma sonucu otomobil refüjde bulunan korkulukları aşarak karşı şeride fırladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT
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