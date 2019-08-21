Sağanak yağış tarım işçilerinin çadırlarını sular altında bıraktı (2) - KONYA
- İşçilerin çektiği görüntüler (cep telefonu görüntüleri) - Tarım işçisinin açıklaması - Zengen Mahallesi Muhtarı Bayram Işık açıklama - İnşaat halindeki depoyu ve ekini işçilere açan mahsun oğuz açıklama, Ak Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun'un açıklaması - Kızılay Ereğli Başkanı Yakup Kaleli'nin açıklaması - Çadırlardan detay görüntüler.Sağanak yağış tarım işçilerinin çadırlarını sular altında bıraktıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur tarım işçilerinin kaldığı çadırları sular altında bıraktı.Akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'ndeki Helikli Yaylası'nda sağanak yağmur etkili oldu.Kısa sürede sağanak sele dönüştü ve yayladaki tarım işçilerine ait 60 çadır içindekilerle birlikte sular içinde kaldı.İşçiler, aileleriyle yakınlarda bulunan inşaat halindeki bir binaya sığındı.Zengen Mahallesi Muhtarı Bayram Işık, yaklaşık 200 kişinin mağdur durumda olduğunu belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Işık, "Çadırlar içindekilerle sular altında kalmış halde. İnsanlar mağdur. Biz bir kısmını evlerimize götüreceğiz. Ancak hepsine kalacak yer bulamayız." dedi.
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