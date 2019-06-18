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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü...Sürücüler zor anlar yaşadı

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü...Sürücüler zor anlar yaşadı

- Cep telefonu ile çekilen görüntüler

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Su Baskını Çekim Şehir İçi 

-- Vatandaşların su içinde yürüyüşü
-- Yağmurdan ve biriken sudan detay
-- Cep telefonu çekimi yolda kalan araçlar detay

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sağanak sonrası yollar göle döndü. Sabah saatlerinde Meteoroloji tarafından yapılan uyarıdan kısa bir süre sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinin zemin katını su bastı trafikte olan araçlar ise su birikintisinin içinde mahsur kaldı. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma su tahliyeleri için başlatırken polis ise küçük araçları şehir içine yönlendirdi. Giresun Belediyesi, önümüzdeki saatlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
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