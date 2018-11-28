Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

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( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Turgutlu'da ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken sokaklar adeta göle döndü. Turgutlu ilçesinde sağanak etkili olurken, yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağmur nedeniyle; alt geçitlerde, sanayi sitesi içerisinde ve tren garı civarında bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle, itfaiye ekipleri de bölgelerde tahliye çalışmaları yaptı. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları meydana gelirken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile belediye ekipleri bu bölgelerde çalışma yaptı.

