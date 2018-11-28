Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

sokaklardan görüntü

Sanayi Sitesi 

-su birikintilerinden görüntü
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Turgutlu'da ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken sokaklar adeta göle döndü. Turgutlu ilçesinde sağanak etkili olurken, yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağmur nedeniyle; alt geçitlerde, sanayi sitesi içerisinde ve tren garı civarında bazı alanlarda su birikintileri oluştu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle, itfaiye ekipleri de bölgelerde tahliye çalışmaları yaptı. Bazı evlerde küçük çaplı su baskınları meydana gelirken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile belediye ekipleri bu bölgelerde çalışma yaptı.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı