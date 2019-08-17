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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü

Sağanak yağış sonrası ilginç görüntü....Deniz botuyla böyle yüzdü

Vatandaşın botla su birikintisi üzerinde kürek çekerek gidişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Sağanak Yağış Akkale İlginç Görüntü Sanayi Sitesi 


- Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çektiği görüldü.
Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası sanayi sitesindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye başlaması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşın su birikintisi üzerindeki botla yolculuğu bir arkadaşı tarafından görüntülendi.
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