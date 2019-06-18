Sağanak yağış sele neden oldu, vatandaşlar kuaförde mahsur kaldı

--Sel sularının bastığı cadde ve sokaklardan görüntüler

--Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar

--İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan vatandaşları kurtarması



( KOCAELİ )- Sel sularının bastığı kuaförde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı KOCAELİ



- Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, sel sularının bastığı bir kuaförde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı. Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Geçen hafta Marmara Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların bu hafta da devam edeceği uzmanlar tarafından tahmin edilirken, gök gürültülü sağanak yağış Kocaeli’yi etkisi altına aldı. Öğlen saatlerinde İzmit, Derince, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde etkili olan yağış nedeni ile cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Araçlar su baskınlarının yaşandığı caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Dışarıda bir anda bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar, saçakların altına girerek ve farklı yöntemlerle kendisini korumaya çalıştı. Kuaförde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Sokak’ta bulunan bir kadın kuaföründe su baskını meydana geldi. Yaşanan olay sırasında içeride bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Dışarı çıkamayan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerini basan suyu tahliye ederek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Olay anını anlatan kuaför sahibi Uğur Leylek, "Mazgallar suları çekmiyor. Yukarı mahallelerden gelen sular direk buraya geliyor. Bir mazgal iki farklı yönden gelen suyu çekmez. Biz de içeride mahsur kaldık. Baktık su geliyor, hemen kapıyı kapattık" dedi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor Etkili olan yağış sonrasında can kaybı olmazken, itfaiye ve belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde su tahliyesi yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını engellemeye çalışıyor. Yağışın ilerleyen saatlerde devam etmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağışa neden olan sistemin önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini daha da artırarak devam edeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

