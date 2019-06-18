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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış sele dönüştü...Fırtına evin çatısını böyle uçurdu

Sağanak yağış sele dönüştü...Fırtına evin çatısını böyle uçurdu

-güvenlik kamerası-

Ticari Taksi İş Makinesi Sağanak Yağış Kamera Güvenlik Kamerası 

-Çatının uçması ve il müdürlüğünün bahçesine düşmesi
-Bayburt- Erzurum karayolundaki su birikintisi ve araçların seyri
-Cadde ve sokaklardan yağmur su birikintisi görüntüleri
-Detay görüntüler

( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT

- Bayburt’ta etkili olan sağanak yağış sele dönüşürken hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayburt-Erzurum karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar saçaklar ve meyve sebze satıcılarının şemsiyeleri altında beklerken, bazıları ise ticari taksiyle evine gitmek zorunda kaldı. Bayburt Belediyesine bağlı ekipler, iş makinesi ve vidanjör yardımıyla tıkanan yer altı giderlerini açtı. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle bir evin çatısı da uçtu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün bahçesine kadar savrulan saç ve tahtalar burada araçlara zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
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