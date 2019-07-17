Sağanak yağış şehirler arası yolları vurdu Haberi

-Trafik ekiplerinden detaylar

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Biriken sular nedeniyle bazı yollar tek şeride düştü- Karayolları ekipleri su motoruyla tahliye yaptı, trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış şehir merkezindeki olumsuzlukların yanı sıra şehirler arası karayolunda ulaşımı aksattı. Zaman zaman tek şeride düşen yollarda trafik polisleri güzergahlar üzerinde önlemlerini aldı. Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisi devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağıştan şehirler arası karayolları da etkilendi. Eskişehir’i, Bursa ve Ankara’ya bağlayan karayolları alt geçitleri sulara teslim oldu. Üç şerit olan yolun bazı güzergahları biriken sular nedeniyle yol, güvenlik açısından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tek şeride düşürüldü. Eskişehir Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, çevreyolunda biriken suların tahliyesini gerçekleştirdi. Ekipler, bazı istikametlerde giderleri açıp suyu tahliye ederken, bazı bölgelerde ise su motoruyla tahliye yaptı. Öte yandan meteorolojiden alınan verilere göre, sağanak yağış Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.

