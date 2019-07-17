Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağış şehirler arası yolları vurdu

Sağanak yağış şehirler arası yolları vurdu

Çevre yolundan geçen araçlardan detaylar

Karayolları Polis Güzergah Sağanak Yağış Meteoroloji 

-Trafik ekiplerinden detaylar
-Karayolları ekiplerinin çalışmaları
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Biriken sular nedeniyle bazı yollar tek şeride düştü- Karayolları ekipleri su motoruyla tahliye yaptı, trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış şehir merkezindeki olumsuzlukların yanı sıra şehirler arası karayolunda ulaşımı aksattı. Zaman zaman tek şeride düşen yollarda trafik polisleri güzergahlar üzerinde önlemlerini aldı. Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisi devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağıştan şehirler arası karayolları da etkilendi. Eskişehir’i, Bursa ve Ankara’ya bağlayan karayolları alt geçitleri sulara teslim oldu. Üç şerit olan yolun bazı güzergahları biriken sular nedeniyle yol, güvenlik açısından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tek şeride düşürüldü. Eskişehir Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, çevreyolunda biriken suların tahliyesini gerçekleştirdi. Ekipler, bazı istikametlerde giderleri açıp suyu tahliye ederken, bazı bölgelerde ise su motoruyla tahliye yaptı. Öte yandan meteorolojiden alınan verilere göre, sağanak yağış Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı