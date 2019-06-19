Sağanak yağış sebebiyle kontrolden çıkan tır yoldan çıktı 1 yaralı

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( BURSA ) BURSA



- Bursa’da sağanak yağışın sebep olduğu kazada yoldan kayarak şarampole düşen TIR’a arkadan gelen belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Dürdane Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 YB 230 plakalı TIR sürücüsü sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç sürücüsü TIR’la beraber şarampole doğru düşerek durabildi. Bu sırada arkadan gelen Gemlik seferini yapan belediye otobüsü duramayarak TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 42 yaşındaki Gülseren Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-

