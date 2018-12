Sağanak yağış sanayi sitesini göle çevirdi İzle

-Araçların hareket etmekte zorlanması

-Su basan iş yerleri

-Röportaj



( AYDIN )- Yağışın ardından sokaklar göle döndü, onlarca iş yerini su bastı AYDIN



- Aydın’ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından 700 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinin sokakları göle döndü, onlarca iş yerini su bastı. Aydın’da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından, Efeler ilçesinde bulunan Aydın Sanatkarlar Toplu İşyeri İthisas Siteleri Yapı Kooperatifi (ASTİS) Sanayi Sitesinde birçok sokak göle döndü. Sanayi sitesindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar hareket etmekte güçlük yaşadı. Onlarca iş yerinin sel sularıyla dolduğu sanayi sitesi esnafı, alt ve üst yapının bir an önce tamamlanmasını istiyor. Sanayi sitesinde yıllardır yaşanan su baskını sorununun alt ve üst yapıların belediye tarafından tamamlanamaması olduğunu öne süren ASTİS Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Şaylı, sanayi sitesinde 700 tane iş yeri olduğunu söyledi.



Gerekli çalışmaların yapılması amacıyla belediyeye birçok kez başvuru yaptıklarını belirten Şaylı, “Her görüşmemizde çalışmanın programa alındığı ve yapılacağı söylendi. Ancak 7-8 yıldır her yağmurdan sonra iş yerlerimizi su basıyor. Arabalar geçerken zorluk çekiyor. Yıllardır zaten yolumuz bozuk ama bir de yağmur yağdı mı daha da kötü oluyor. Her yer çamur içerisinde, yollarda derin çukurlar var. Buradaki 700 iş yeri 3 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Sadece bir sokakta 50 iş yerini su basmış durumda. Diğer sokaklarda da durum aynı. Biz bir an önce yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Alt yapı yok, su gideri yok, asfalt yok, taş yol yok. Görüldüğü gibi çamurun içerisinde boğuşuyoruz. Çok mağduruz” şeklinde konuştu.