Sağanak yağış nedeniyle sokakları sel aldı Haberi

-sokaklardan görüntü

-selde ilerleyen araçlar



( İZMİR - EK) - Kuvvetli sağanak Tire’yi vurdu - Meteorolojiden İzmir'in Doğu ilçeleri için son dakika açıklaması İZMİR



- İzmir’in Tire ve Ödemiş ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Özelikle Tire ilçesinde sokaklarda büyük su birikintileri oluştu, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yaptığı uyarıların ardından İzmir’in Doğu ilçelerini sağanak yağış vurdu. Öğle saatlerinde Tire ve Ödemiş ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Tire ilçesinde başlayan sağanak yağış, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili yağış nedeniyle caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini ve evleri ise su bastı. Yağış, sürücülere ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Tire Belediyesi’ne bağlı ekipler, tıkanan kanalları açmak için yoğun çaba sarf etti. Tire’de yağışın etkili olduğu dakikalarda Ödemiş ilçesi de sağanaktan nasibini aldı. Ödemiş’te de yollarda büyük su birikintileri oluştu. Meteorolojiden son dakika uyarısı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir meteoroloji radarından ve uydudan alından son görüntüler ve yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir’in doğu bölgelerinde kuvvetli yağışın etkili olacağını bildirdi. Tire, Ödemiş, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğinin ifade edildiği son dakika açıklamasında, yaşanabilecek su baskınları, ani sel durumlarına karşı uyardı.

