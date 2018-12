Sağanak yağış nedeniyle seralar sular altında kaldı Haberi

-Sular altındaki seralar

( MERSİN ) Seralar sular altında kaldı- Doğu Akdeniz Bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Mersin’in Tarsus ilçesindeki denize yakın bulunan Kulak ve Bahşiş Mahallelerindeki deniz yatağı tarla ve seraları su bastı- Motopompa ve alt yapı eksikliği nedeniyle her yıl su baskınlarına maruz kalan tarlalar adeta göle döndü MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 gündür etkili olan yağışlar seraları sular altında bıraktı. Doğu Akdeniz Bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Mersin’in Tarsus ilçesindeki denize yakın bulunan Kulak ve Bahşiş mahallelerindeki deniz yatağı tarla ve seraları su bastı. Motor pompa ve alt yapı eksikliği nedeniyle her yıl su baskınlarına maruz kalan tarlalar adeta göle döndü. Sera altındaki ürünlerinin mahvolduğunu belirten çiftçi Ahmet Ercan, yetkililerden yardım istedi. Ercan, “Buradan yetkililere ve Devlet Su İşlerine sesleniyorum, şu patlıcan emekti, suyun içinde şu an hiçbir işlem yapamıyoruz. Bu mal öldü. Bu fide parayla alınıyor. Bu gübre parayla alınıyor. Bu çiftçinin emeği ne olacak. DSİ’nin pompasına kadar giden yolun sonu burası. Buradan tüm yetkililere tüm büyüklerimize artık bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz. Yıllardır aynı rezillik yıllardır aynı sefillik. 2 metrenin üstünde olan tulumba şu an suyun altında kaybolmak üzere. Bu demek ki 2 metre suyun yüksekliği var. Yarın diğer köylerin suyu da buraya gelecek ve bu tulumba da burada gözükmeyecek. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Kulak Köyü Bahşiş suyun altında kaldı. Sesimizi duyun artık. Siz büyüklerimizden pompaların güçlendirilmesini yan kanalların tahliyelerin güçlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Sular altındaki marullarına bakan Mustafa İbiloğlu “İşte marulun hali 250 bin tane marul ektim buraya, bir tane koparmıyorum, hepsi suyun içinde. Perişan haldeyiz” şeklinde konuştu.

Çiftçi Mehmet Güllü ise 2 gün yağan yağmurdan dolayı ürünlerinin sular altında kaldığını ifade etti.

Güllü, “Her sene aynı rezilliği çekiyoruz. Biz gazetecileri çağırmaktan usandık. Onların da emeği var. 13 veya 14 bin dönüm arazi sular altında, her sene rezillik, bizlerin emeği yenmez. Yarın ekranlarda birtane süslü püslü spiker çıkar der ki patlıcan zam şampiyonu öyle değil, gelin emeği çekene bir sorun. Gübre 3 katı mazot 2 katı olmuş devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Buradaki pompayı yapsınlar Süleyman Demirel zamanında yapılan pompa hala aynı şekilde işliyor. Bize yardımcı olsunlar Allah devletimize zeval vermesin” ifadesini kullandı. Seraları sular altından kalan diğer çiftçiler ise yetkililerden motopomp sorununa bir an önce el atmalarını istedi. Yağmurda yol çöktü. su seviyesi köprüye sıfır oldu Aşırı yağışlardan dolayı Gözlükule Mahallesi’nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Gece saatlerinde çökmenin meydana geldiği yerde park edilen 2 araçta göçmenin altında kaldı. Çekiççi marifetiyle çıkarılan 2 araçta hasar meydana geldi. Berdan ve Keloğlu köprüleri de aşırı yağışlardan dolayı sular sıfır seviyede seyir ediyor. Yağışların devam etmesi halinde köprülerin sular altında kalacağı belirtildi.