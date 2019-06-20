Sağanak yağış - İSTANBUL

- Yağmurdan detaylar İstanbul 'da sağanak yağışİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sağanak yağış etkili oluyor.Anadolu Yakası'nda özellikle Beykoz ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beyoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbul lular ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.Yağışla birlikte havanın serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Üsküdar Sahil'de yürüyüş yaptı.
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