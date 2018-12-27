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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak yağış Hatay’da yolları göle çevirdi Video

Sağanak yağış Hatay’da yolları göle çevirdi Video

Akşam saatlerinde devam eden yağışlar

Sağanak Yağış Tarım 

-Su birikintisi oluşan cadde
-Caddede oluşan su birikintisi
-Su kemeri/dere
-Araç içi sağanak yağış
-Yayladağı çevre yolu bir kısmı yıkılan duvar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış gün boyu sürdü. Sağanak yağış Antakya, İskenderun, Arsuz ve Yayladağı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayladağı Çevre Yolunda bulunan duvar devrilirken, Antakya’da da bir okulun duvarının kaya düşmesi sonucu yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışların ardından bazı tarım alanlarını da su bastı. Yağışların yarında sürmesi bekleniyor. (MBY
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