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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış gecekonduyu yıktı

Sağanak yağış gecekonduyu yıktı

Evden genel görüntüler

Polis Gecekondu Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış 

-Eşyalardan görüntüler
-Hasan Bulan röportaj
-Ev ve çevresinden görüntüler

( ADANA )- Adana’da dün geceden bu yana süren sağanak yağış nedeniyle bir gecekondu yıkıldı ADANA

- Adana’da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir gecekondu yıkıldı. Gecekondu yıkılmadan önce ev sahibinin dışarı çıkması olası bir can kaybını önledi.Kent genelinde geceden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerinde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken birçok araç da su altında kaldı. Öğlen saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi 75143 Sokak’ta bulunan Hasan Bulan’a ait gecekondunun da yağmur nedeniyle duvarları çatlama başladı.
Bunun üzerine Bulan, evde bulunan akrabalarını alarak dışarı çıktı. Başka bir akrabalarına giden Bulan, mahalledeki komşularının kendisini araması üzerine evine geldiğinde evin yıkıldığını gördü.Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri gecekonduda yaptığı incelemede gecekondunun şiddetli yağış nedeniyle yıkıldığını belirledi. Yaklaşık zararının 15 bin lira olduğunu söyleyen Hasan Bulan, “Ne yapacağım bilmiyorum. Evimiz yok. Evsiz kaldık şuanda” diye konuştu.

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