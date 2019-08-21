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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağış etkili oluyor - Feneryolu Tren İstasyonu - İSTANBUL

Sağanak yağış etkili oluyor - Feneryolu Tren İstasyonu - İSTANBUL

- Fikirtepe'den görüntüler - Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidinde su baskını nedeniyle 2 otomobil içinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'deki Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidinde su baskını nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

Mahsur Kaldı Polis Bild Su Baskını Polis Ekipleri 

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