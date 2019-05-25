Sağanak yağış etkili oldu - İSTANBUL İzle

- Suda mahsur kalan araçların görüntüleri - Beykoz'da su birikintisi içinde kalan araçları kurtarma çalışması sürüyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Beykoz ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle iki araç su birikintisi içinde kaldı.Özellikle Beykoz'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Hisarı Mahallesi Göztepe Sokağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Biri park halindeki iki araç su içinde kaldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.
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