Sağanak yağış etkili oldu (1) - İSTANBUL Haberi

- Etkili olan sağanak - Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşalar - Yerde oluşan su birikintisi İstanbul 'da sağanak - Kentte aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
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