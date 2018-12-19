Sağanak yağış D-100 karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor İzle

-ARAÇLARIN SU BİRİKİNTİSİ İÇİNDEN GEÇMESİ DETAY

-BİRİKİNTİ YAKIN DETAY



( SAKARYA ) -- D-100 karayolu üzerinde oluşan su birikintileri için ekipler önlem aldı SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 karayolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle yolda su birikintisi oluştu. Ekipler yolda önlem alırken, sürücülerin yavaş gitmesi için uyarı yapıldı. Sakarya’da dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur su baskınlarına ve karayollarında su birikintilerine yol açtı. Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü mevkiinde aşırı yağış nedeniyle yolda su birikintisi oluştu. Yaşanan birikinti sonucunda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri su birikintisinin önüne duba koyarak trafiği yavaşlatırken, sürücülerin yavaş gitmesi için uyarı yapıldı. Çift şeritli yolda ulaşım su birikintisi nedeniyle tek şeritten sağlanıyor. Bölgede trafik polislerinin de sürekli devriye attığı belirtildi. (RŞ-

